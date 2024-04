“Lo Sport per Catania”: il 22 aprile la presentazione dell’iniziativa

Lunedì 22 Aprile alle ore 10.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Lo sport per Catania": ecco di cosa si tratta

Lunedì 22 Aprile alle ore 10.30, presso la sede Merid, in Via Messina 780/A, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Lo sport per Catania”. Per la prima volta nel nostro territorio un imprenditore sostiene un ricco ventaglio di discipline sportive. Il brand Funivia dell’Etna abbraccia con entusiasmo il progetto di dieci club aderenti all’associazione Catania Rossazzurra, che diventano comunità. È un patto di amicizia e di reciproca condivisione nel segno della coesione con un unico presupposto: il senso di appartenenza.

Partnership tra diversi club della città etnea

Meta Catania, Catania Beach Soccer, Nuoto Catania, Alfa Basket, Catania Elephants, Città di Melilli calcio a 5, Ekipe Orizzonte, Polisportiva canottieri Catania, Etna Padel e Triscelon Etna Sport saranno sponsorizzate da Funivia dell’Etna, su impulso di Catania Rossazzurra. Un’esperienza di partnership sociale applicata allo sport. Al termine della conferenza stampa il Gruppo Russo Morosoli offrirà un cocktail renforcé.

