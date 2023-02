Il Catania vola e a Locri chiude i conti: +17, le pagelle degli etnei

Il Catania segna quattro reti al Locri e consolida la prima posizione in classifica. Etnei ormai a un passo dalla promozione in C.

Super Catania al “Macrì” di Locri. La squadra di Ferraro, in casa della seconda in classifica, domina la gara segnando quattro reti e aumentando il suo vantaggio in classifica, adesso a +17. Gli etnei mettono le cose in chiaro già in avvio di primo tempo, segnando con Chiarella e trovando poi il raddoppio con De Luca.

La ripresa, complice l’espulsione di Mbaye, è pura accademia: Sarao trova il tris, Rapisarda il poker. Il Catania blinda così il suo campionato, apponendo il sigillo definitivo. Adesso non resta che attendere soltanto la matematica, ma i rossazzurri hanno chiuso i giochi. Ecco le pagelle dei rossazzurri.

LOCRI-CATANIA 0-4 (5’ CHIARELLA, 29’ DE LUCA, 65’ SARAO, 82’ RAPISARDA)

Le pagelle

BETHERS 6 – Sostanzialmente inoperoso nel corso dei novanta minuti di gioco. Il Locri crea qualcosa nel primo tempo, ma senza mai sostanzialmente inquadrare la porta. Poco più di uno spettatore il portiere lettone.

RAPISARDA 7 – Rientra dopo aver saltato gli ultimi due turni e si fa subito sentire. In fase di proposizione è sempre ficcante con le sue discese di qualità sulla destra, preciso in quella di contenimento. Nel finale trova pure la gioia personale segnando di testa la rete del 4-0.

SOMMA 6.5 – Attento sia in marcatura che in anticipo, prestazione perfetta la sua. Il tutto giocando la gara in non perfette condizioni fisiche per via di un problema accusato in settimana. Ferraro infatti non gli fa finire la partita. DAL 64’ PALERMO 6 – Entra per dare forza e cambio di passo al centrocampo: ingresso positivo come sempre.

LORENZINI 6.5 – Dopo qualche gara un po’ in ombra, è tornato il vero Lorenzini. Duro quando serve negli interventi e soprattutto preciso nel risolvere alcune situazioni spinose dentro l’area. Prende un giallo dopo pochi minuti ma si gestisce bene. Pilastro difensivo.

CASTELLINI 6.5 – Più bloccato rispetto a Rapisarda, è comunque ordinato in fase difensiva. Sfiora il gol nel primo tempo: gli manca solo quello per mettere il sigillo ad uno strepitoso campionato.

RIZZO 7 – Prestazione alla Giuseppe Rizzo versione stagione 2022/23. Lotta e vince contrasti in mezzo al campo, è preciso quando si tratta di fare un cambio di gioco o una giocata tecnica. Dopo l’uscita dal campo di Somma, gioca qualche minuto addirittura da difensore centrale: perfetto anche lì.

LODI 7 – Il professore del centrocampo. Amministra con cura la manovra e tecnicamente non sbaglia praticamente mai la giocata. Da Serie A la palla che serve a De Luca per il raddoppio dei rossazzurri. Si ripete nella ripresa regalando a Sarao direttamente da corner l’assist del 3-0. Lascia il campo tra gli applausi, che arrivano anche dai tifosi di casa. DAL 73’ SARNO 6.5 – Da un mancino educato ad un altro, il numero 30 rossazzurro offre da calcio d’angolo l’assist per il 4-0 di Rapisarda.

VITALE 7 – Inizia alla grande la partita, usando il suo fisico e mostrando un’ottima padronanza del pallone nello stretto. La prima rete del Catania nasce da una sua giocata: dribbling e pallone in mezzo all’area. Corre senza sosta e con qualità: futuro più che assicurato per lui.

CHIARELLA 7.5 – Quando prende palla e punta l’uomo è devastante. Adesso, sta cominciando anche a segnare tanto: secondo gol di fila, adesso sono quattro in stagione. Da quando è rientrato il Catania ha cambiato passo: girone di ritorno fenomenale il suo. DAL 73’ BOCCIA 6 – Gioca l’ultimo quarto d’ora, di sola gestione per il Catania.

SARAO 7 – Al rientro dopo il turno di squalifica, nel primo tempo si vede poco sotto porta ma incide tanto nella manovra collettiva: con il suo fisico e le sue spizzate è un punto di riferimento costante per la squadra. Nella ripresa trova il gol sugli sviluppi di corner, il suo quinto in stagione: meritato. DAL 79’ DE RESPINIS S.V. – Ultimi minuti per guidare l’attacco del Catania.

DE LUCA 7 – Nel 2023 la Zanzara si è trasformata. A Locri, De Luca conferma il suo eccezionale stato di forma giocando una gara a tutto campo sulla corsia di sinistra in un ruolo, quello di esterno offensivo di sinistra, che ormai padroneggia sempre di più. Segna un gol, ne sfiora un altro, gioca una gran partita. DAL 53’ AN. RUSSOTTO 6.5 – I suoi ingressi in campo sono sempre positivi. Dribbling, attacco alla profondità e personalità. Sfiora il gol, solita prestazione positiva.

FERRARO 7.5 – Nel giorno del suo cinquantaquattresimo compleanno si regala una super prestazione della sua squadra. Partita preparata benissimo alla vigilia, riproposta sul campo con un atteggiamento mentale perfetto sin dall’inizio. Ferraro ha avuto in mano una macchina dotata di un motore straordinario, ma l’ha saputa condurre con abilità, equilibrio e una gestione praticamente perfetta. Scontro di Locri vinto in maniera netta e senza storia. Come questo campionato.