Lombardo sulle Europee: “Candidarmi? Mai dire mai però…”

“Io candidarmi alle Europee? Mai dire mai”. A dirlo il leader del Movimento per l’autonomia, Raffaele Lombardo, nel corso della conferenza programmatica a Poggio del sole hotel in quel di Ragusa.

Il politico ha però spiegato che “per ora, però, non ci sono le condizioni anche se il nostro movimento punta a far sì che possa esserci una voce a rappresentare la Sicilia“.

La rinascita dello spirito del movimento

“Bisogna fare rinascere lo spirito che caratterizzava il nostro movimento, siamo stati fermi per qualche anno. – ha aggiunto l’ex presidente della Regione -. Ora, però, è fondamentale andare a intrattenere rapporti personali con gli elettori e spiegare bene quali sono gli obiettivi che ci poniamo. Mettere in evidenza le peculiarità di un partito regionalista come il nostro che cercherà di spingere affinché ai territori dell’isola siano riconosciute le dovute attenzioni”.