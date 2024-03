Da Modica a Favara, la Sicilia è Plastic Free: premiate sette amministrazioni comunali

Tra le premiate ben 111 amministrazioni, di cui sette direttamente dall'Isola

Un premio – a forma di tartaruga – dedicato ai migliori comuni d’Italia nell’ambito del Plastic Free. Questo il riconoscimento promosso e ideato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

Tra le premiate ben 111 amministrazioni, di cui sette direttamente dalla Sicilia. In questo caso, parliamo dei comuni di Modica (Ragusa); Santa Teresa di Riva (Messina); Avola (Siracusa); Belpasso (Catania); Cefalù (Palermo); Castelvetrano (Trapani); Favara (Agrigento).

Premio “Plastic Free”, anche la Sicilia premiata

A Milano, nelle scorse ore è andata in scena la terza edizione del premio “Comune Plastic Free”, riconoscimento importante per le amministrazioni comunali italiane. In questo ambito, a ricevere il premio sono stati anche sette comuni della Sicilia.

Parliamo di Modica (2 tartarughe), Santa Teresa di Riva (2 tartarughe), Avola, Belpasso, Cefalù, Castelvetrano e Favara. Tutti questi comuni, sono stati premiati con l’importante riconoscimento a livello nazionale.

Premio Plastic Free, De Gaetano: “L’impegno sempre più diffuso”

“In un biennio, siamo passati da 49 a 111 Comuni Plastic Free, segno che l’impegno delle Amministrazioni locali, sostenuto dai nostri volontari e referenti, si diffonde sempre più – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Per il prossimo anno, renderemo la partecipazione dei Comuni più agevole, digitalizzando le procedure. Ma la grande sfida che ci attende è quella dell’internazionalizzazione: varcheremo i confini nazionali con l’obiettivo, nei prossimi anni, di sensibilizzare sino ad un miliardo di persone, a partire dall’Europa”.