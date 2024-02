Grande riconoscimento a Loredana Bertè: vince il Premio Mia Martini di Sanremo 2024

Risultato importante per la grande artista, che vince il premio che porta il nome della sorella a Sanremo 2024.

Loredana Bertè vince il premio Mia Martini di Sanremo 2024: una grande vittoria per la cantante, che si è presentata al Festival con il brano “Pazza”.

A Loredana Bertè il Premio Mia Martini a Sanremo 2024

Loredana Bertè ha vinto il Premio della Critica Mia Martini del Festival di Sanremo 2024. La cantante, in gara con il brano “Pazza”, ha ottenuto 54 voti. Dietro di lei, Fiorella Mannoia con “Mariposa” ha ottenuto 16 voti e Diodato con “Ti Muovi” ha ottenuto 15 voti. Visibilmente commossa la cantante, che tra l’altro si vede aggiudicato il premio intitolato proprio alla sorella Mimì.

“Pazza”, testo e significato

Sono sempre la ragazza

Che per poco già s’incazza

Amarmi non è facile

Purtroppo io mi conosco

Ok ti capisco

Se anche tu te ne andrai via da me

Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

Adesso vado dritta ad ogni bivio

Va bene sono pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Io cammino nella giungla

Con gli stivaletti a punta

E ballo sulle vipere

Non mi fa male la coscienza

E mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle

Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

E se in giro è tutto un manicomio

Io sono la più pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Scusa se ti ho fatto male

Forse non sono normale, è un forse

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

“Pazza” di Loredana Bertè parla proprio della sua personalità: la cantante lo descrive come un inno all’amor proprio. Nel testo si nota un mix di ironia e consapevolezza. Il sound è rock, come d’altra parte tutti i brani della cantante. Il testo è di L. Bertè – A. Bonomo – L. Chiaravalli ed è il maestro Luca Chiaravalli a dirigere l’orchestra.

