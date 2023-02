Catania, che fortuna! Aggiudicati 110mila euro al Lotto: la combinazione vincente

Catania fortunata in occasione dell'ultimo concorso del Lotto. Vittoria consistente anche a Marsala con il 10eLotto.

La dea bendata bacia Catania in occasione del concorso del Lotto di giovedì 23 febbraio. Alle pendici dell’Etna, così come riporta da AgiproNews, sono stati vinti un totale di quasi 110mila euro.

La vittoria più elevata è stata di 64.875 euro grazie a una giocata del valore di 3 euro sulla ruota di Palermo, con la combinazione 1-13-19-27.

Lotto, sempre a Catania la seconda vittoria più alta

La seconda vincita più alta a Catania, che è anche la seconda più alta della giornata, ammonta a 32.100 euro. Una quaterna da 12mila è invece la terza vittoria che chiude quindi il cerchio delle vincite catanesi.

Si segnalano, inoltre, i 15.250 vinti a Roma grazie alla combinazione 1-19-43 sulla ruota di Roma. Nella Capitale, inoltre, sono stati vinti altri 9.250 euro grazie a tre ambi e una terna.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 180 milioni in questo 2023.

A Marsala vinti 50mila euro con 10eLotto

Per quanto riguarda invece il concorso 10eLotto, come riporta AgiproNews, a Marsala, in provincia di Trapani, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 597,6 milioni dall’inizio dell’anno.