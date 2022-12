Il Lotto premia la Sicilia, nuova vincita da 18mila euro: ecco dove

Una nuova, grossa, vincita al Lotto in Sicilia: la "Dea Bendata" torna sull'isola, in particolare nel capoluogo regionale.

Il Lotto premia la Sicilia: a Palermo è stata centrata una vincita da 18mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo dall’inizio dell’anno.

A riportare la notizia del ritorno della “Dea Bendata” sull’isola è Agipronews.

Lotto vincita a Palermo, una lunga serie di fortune in Sicilia

La vincita di Palermo è solo l’ultima di una lunga serie. Nelle scorse settimane, in tutta la Sicilia da Catania a Enna, sono stati numerosi i “colpi di fortuna” registrati in diversi giochi, dal SuperEnalotto (dove il Jackpot continua a crescere e per la prossima edizione raggiungerà la cifra record di 325.200.000 euro) al 10eLotto.