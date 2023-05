Luca, 31 anni, è la vittima dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia

L'operaio, originario di Floridia (SR), sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario.

Si chiama Luca Di Noto e aveva 31 anni l’operaio di Floridia, in provincia di Siracusa, rimasto vittima di un incidente mortale sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata in contrada Targia.

Lascia la moglie e due figli.

L’incidente sul lavoro a Targia, la vittima è Luca Di Noto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 31enne sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario mentre lavorava per un’azienda metalmeccanica. Sarebbe morto sul colpo: i tentativi del 118 di rianimarlo, quindi, si sono purtroppo rivelati inutili.

Sul caso, l’ennesima morte bianca in Sicilia dall’inizio dell’anno, sono in corso le indagini di rito: la Procura di Siracusa, che coordina l’attività investigativa, ha disposto il sequestro dell’area per svolgere gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica della tragedia.

“Piangiamo questa nuova vittima del lavoro”

Tra i primi a commentare l’incidente mortale sul lavoro a Siracusa che ha portato alla morte il 31enne Luca Di Noto c’è Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, che commenta: “Siamo certi che magistratura e forze dell’ordine accerteranno sino in fondo quali sono le cause dell’incidente mortale verificatosi oggi a Siracusa. Noi, però, chiediamo che anche le istituzioni politiche facciano la propria parte e non qualche misura-spot. Intanto, piangiamo questa nuova vittima del lavoro e ci stringiamo ai suoi familiari, cui assicuriamo sin d’ora massimo sostegno sindacale e legale”.

“Dedichiamo all’operaio trentunenne di Floridia deceduto stamane in contrada Targia, al quarantottenne morto appena due giorni fa a Palermo e agli altri caduti del lavoro le nostre giornate di mobilitazione che la Uil insieme con Cgil e Cisl sta promuovendo in tutta Italia per chiedere al Governo, tra l’altro, interventi concreti per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri, nelle fabbriche, nei campi. Rivendichiamo stessa attenzione al sistema delle imprese, per questo siamo accanto alla Uilm siracusana e al suo segretario Giorgio Miozzi che in queste ore ha ribadito agli esponenti di Finmeccanica la necessità della firma di un contratto integrativo nel quale sia prioritaria la tutela della salute e della vita dei lavoratori. Siamo grati, peraltro, a Giorgio Miozzi per essersi immediatamente recato sul luogo della tragedia a far sentire la presenza, la rabbia e il dolore di tutta la nostra organizzazione”.

Immagine di repertorio