“Ancora luce e acqua a singhiozzo, è assurdo”: cosa succede a Pedara e come agire

Dopo incendi e blackout, ancora problemi nelle forniture (soprattutto di acqua). Il sindaco spiega cosa sta accadendo, lo stato dei lavori e come agire in caso di disservizi.

“Luce e acqua a singhiozzo a Pedara, è una situazione assurda”: è una delle tante segnalazioni che giunge dal comune etneo, dove negli scorsi giorni – tra l’emergenza incendi e la crisi idrica che si accentua nel periodo estivo – i disservizi sono stati purtroppo all’ordine del giorno.

Le autorità competenti – in primis il Comune di Pedara – sono già entrate in azione per porre fine a questa situazione di disagio. Ecco il punto della situazione e le informazioni utili per i cittadini.

Luce e acqua a singhiozzo a Pedara? Cosa succede

Interpellato dal QdS, il sindaco del comune etneo Alfio Cristaudo spiega: “Il problema è principalmente l’acqua. Agli incendi e ai guasti elettrici degli scorsi giorni si è purtroppo aggiunta la rottura della pompa del pozzo Magrì, problema per il quale la società Acoset è subito intervenuta”.

Quello dell’acqua e della luce a singhiozzo è un problema abbastanza comune nel periodo estivo, non solo a Pedara. Nel caso specifico del comune etneo, però, il primo cittadino spiega: “La rete è vetusta, purtroppo. In estate poi aumenta la richiesta delle utenze e si creano questi problemi”.

L’Amministrazione, però, è già pronta ad agire per porre fine alla questione definitivamente. “Ho già chiesto un piano strategico per tentare di risolvere una volta per tutte questo disagio per i cittadini. Si prevede un incontro presto”. In più, il sindaco ha specificato che Acoset ha messo a disposizione la fornitura tramite autobotti: “Bisogna fare richiesta e pazientare, siamo a lavoro per risolvere tutto”.

Dall’Acoset arriva un chiarimento sulla situazione di Pedara e sullo stato degli interventi: “Andiamo verso la normalizzazione. Purtroppo si sono uniti i disservizi del blackout e la questione del pozzo Magrì, ma i serbatoi si stanno riempendo e la distribuzione si sta normalizzando”.

I disservizi, quindi, avrebbero ormai le ore contate, con la speranza che lo stato di emergenza determinato dalla combinazione di incendi e crisi idrica abbia presto fine in tutta la Sicilia.

Come fare segnalazioni

In caso di problemi e disservizi con luce e acqua, a Pedara ma non solo, è possibile fare segnalazioni. Per quanto riguarda Acoset, è possibile segnalare i problemi tramite sito web o call center. Nel caso specifico di Pedara, si specifica che esiste anche un canale diretto con l’Amministrazione comunale. Per Enel il numero verde per guasti localizzati e pericoli è 803.500 (per i non udenti esiste l’app Pedius).

Immagine di repertorio