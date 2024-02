Giarre, il teatro sociale di Lucia Sardo in scena per gli studenti al Cine Teatro REX

Lucia Sardo in scena per gli studenti al Cine Teatro REX di Giarre nello spettacolo "La madre dei ragazzi"

La storia di Felicia Impastato, la prima donna a sfidare apertamente Cosa Nostra, costituendosi parte civile in un processo di mafia, è al centro del teatro sociale e di impegno civile di Lucia Sardo, protagonista, con lo spettacolo “La madre dei ragazzi”, di alcuni matinée andati in scena, sul palcoscenico del rinnovato Cine Teatro REX di Giarre, per gli studenti degli istituti superiori del territorio jonico etneo, nell’ambito della rassegna di teatro per le scuole “Il teatro scuola di vita”, organizzata dall’associazione culturale ArchiDrama con la direzione artistica di Alfio Zappalà.

Lucia Sardo, lo spettacolo al Cine Teatro Rex

Lucia Sardo, interprete del film ‘I cento passi’, proprio nel ruolo di Felicia Impastato, intende con questo spettacolo rivolgere un omaggio ad una donna che con la sua lotta costante ha dato una nuova speranza alla Sicilia, una speranza di riscatto e cambiamento.

Moglie di un mafioso, Felicia, dopo l’uccisione del figlio, Peppino Impastato, se avesse seguito il codice della mafia, avrebbe dovuto tacere e imporre al secondogenito di vendicarsi della morte del fratello. Ma la donna, proprio attraverso Peppino, avendo capito che altri erano i valori di cui farsi carico, ha interrotto la faida, non ha risposto con la vendetta, non ha ribattuto col delitto, ma ha preteso che fosse lo Stato a punire l’assassino di suo figlio. “Io voglio giustizia, non vendetta”, la frase più volte pronunciata dalla donna.

Gli avvenimenti narrati nello spettacolo, alternano momenti di lotta ad attimi di vita quotidiana, nel tentativo di restituire un ritratto di questa donna scevro di ideologia e mito. “Continuare a raccontare la storia di Felicia in teatro, dopo aver avuto la possibilità di incontrarla realmente e aver interpretato la sua iconica figura al cinema nel film “I cento passi” – dichiara Lucia Sardo – è stata una “necessità” perché quelle di Felicia e di Peppino sono storie di vita vissuta “necessarie” da raccontare, soprattutto alle nuove generazioni proprio attraverso i matinée per le scuole”. Lo spettacolo, che ha ottenuto consensi di critica e pubblico, sarà ancora in scena sabato 17 alle ore 21 al REX.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA