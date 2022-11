Luigi Basile è il nuovo primario di Neurochirurgia del Sant’Elia di Caltanissetta

E' esperto di diverse branche neurochirurgiche tra le quali il dolore cronico. Su questo tema è docente all'Università degli Studi di Palermo

È Luigi Basile il nuovo Direttore della Neurochirurgia dell’ospedale S. Elia di Caltanissetta.

Classe 1964, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Catania nel 1988. Dopo la specializzazione in Neurochirurgia, sempre nell’ateneo etneo, ha iniziato il proprio percorso professionale come neurochirurgo nell’Azienda Ospedaliera di Circolo e Fondazione Macchi di Varese dove è rimasto fino al 2010, anno in cui è rientrato in Sicilia per intraprendere un nuovo percorso all’interno della neurochirurgia del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

Il Dott. Basile ha sviluppato nel corso della sua carriera competenze trasversali e altamente specialistiche in più branche neurochirurgiche: dalla chirurgia cranico encefalica alla chirurgia del rachide cervicale e midollare, fino alla chirurgia rachide dorso lombo sacrale, della spasticità e del dolore cronico. Un tema, quello del dolore, per il quale è impegnato anche in qualità di docente del master di II livello in terapia del dolore dell’Università degli Studi di Palermo, ateneo in cui insegna anche come docente a contratto della scuola di specializzazione in Neurochirurgia. Sarà in servizio a Caltanissetta mercoledì 16 Novembre.

“Sono certo – sottolinea il Direttore Generale Alessandro Caltagirone – che il Dott. Basile saprà mettere a frutto la sua competenza e esperienza per sviluppare e accrescere le potenzialità della nostra neurochirurgia. La nomina, peraltro, arriva in un momento favorevole che coincide con il ripristino del modello organizzativo alla fase pre-covid: da oggi, infatti, il reparto di neurochirurgia avrà la sua piena identità e non sarà più accorpato alla chirurgia vascolare, valorizzando il suo ruolo di centro hub di riferimento per i traumi delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento. Una riorganizzazione logistica ancor più favorevole anche tenuto conto dell’imminente inserimento della neurochirurgia all’interno della rete dello stroke. Formulo al dott. Basile i più sinceri auguri di buon lavoro”. (Nella foto da sinistra Alessandro Caltagirone e Luigi Basile)