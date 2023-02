Luisa Ranieri, età, marito, figlie, vita privata e carriera: chi è l’attrice di Lolita Lobosco

Luisa Ranieri, da Sorrentino a Lolita Lobosco. Chi è l'attrice napoletana, moglie del Commissario Montalbano. il suo profilo Instagram, conta oltre 450mila follower.

Luisa Ranieri, è stata ospite a Sanremo 2023 per la finale. Nel corso dell’ultima serata della kermesse canora, l’attrice arriva all’Ariston per lanciare il finale di stagione di Lolita Lobosco che verrà trasmessa questa sera. Per Luisa Ranieri si tratta della prima volta all’Ariston. Ma scopriamo chi è l’attrice napoletana, la sua carriera, la vita sentimentale e altre curiosità su una delle protagoniste del film, candidato agli oscar, “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino.

Luisa Ranieri, età, marito, figlie, vita privata e carriera

Luisa Ranieri nasce a Napoli il 16 Dicembre 1973, ha 49 anni.

Luisa cresce nel quartiere del Vomero e quando è solo una bambina i suoi genitori divorziano. Dopo aver conseguito il diploma di operatrice turistica, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza.

La sua timidezza però le mette i bastoni tra le ruote quando si tratta di superare gli esami. Un amico le consiglia di frequentare un corso di teatro per superare il problema e da quel momento scopre l’amore per la recitazione.

Si trasferisce a Roma, lavora nella pubblicità per pagarsi gli studi ma ben presto lascia la carriera universitaria per fare l’attrice.

La carriera, l’esordio con il tormentone “Antò, fa caldo”

Ha fatto il suo esordio al cinema con il film Il principe e il pirata, commedia romantica di Leonardo Pieraccioni. Nello stesso anno si fa notare per uno spot pubblicitario: è lei a recitare il tormentone “Antò, fa caldo”. Veste poi, nel 2003, i panni di Assunta Goretti, madre della celebre santa, per la miniserie di Rai 1 “Maria Goretti”, con la regia di Giulio Base.

Un anno dopo è protagonista di un’altra miniserie, in 6 puntate, che si intitola “La omicidi”. Nel cast, insieme a lei, c’è Massimo Ghini, mentre la regia è di Riccardo Milani. Sempre Milani dirigerà anche le due puntate della serie “Cefalonia” nel 2005, che vede nel cast anche Luca Zingaretti.

Nel 2021 ottiene il ruolo di protagonista nella fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco e il ruolo di zia Patrizia nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, l’autobiografia che racconta l’adolescenza del regista È stata la mano di Dio. L’attrice torna ad interpretare Lolita Lobosco nel 2023, con la seconda stagione dell’amata serie tv.

Vita privata: marito e figlie

Luisa Ranieri è sposata con l’attore Luca Zingaretti, storico volto del Commissario Montalbano, con il quale è legata dal 2005. La coppia ha fatto il suo primo incontro sul set del film Cefalonia, quando l’attore stava uscendo dal suo divorzio con la prima moglie, Margherita D’Amico. . I due attori si sono sposati in Sicilia, con rito civile, nel 2012. Hanno avuto insieme due figlie: la più grande Emma, è nata nel 2011, mentre la più piccola, Bianca, è nata nel 2015.