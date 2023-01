Lukoil, ok Senato a dl con 75 sì, Urso: “soddisfazione per larga maggioranza”

Via libera del Senato al dl Lukoil in materia di misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici-golden power

L’aula di Palazzo Madama ha approvato il provvedimento con 75 voti a favore, 60 astenuti e 4 contrari.

Il ministro Adolfo Urso esprime “soddisfazione” per l’approvazione a larga maggioranza al Senato del decreto legge 187 che interviene sul caso Lukoil anche con nuove norme in merito di “golden power“, che tutelano l’approvvigionamento energetico del Paese e creano meccanismi compensativi per le imprese sottoposte a misure di golden power, “quale deve essere l’obiettivo di una sana politica industriale negli asset strategici del Paese”.

“Di particolare rilievo – sottolinea Urso – anche la norma inserita durante il dibattito parlamentare che aumenta il livello di sicurezza della rete con criteri di qualità che avrà significativi e positivi risultati sulla produzione nazionale di cavi a fibre ottiche. Questo è un governo che si assume le proprie responsabilità e interviene con determinazione a garantire la sicurezza nazionale e quindi anche la sicurezza produttiva”.