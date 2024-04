Lungomare Fest è un successo: clima estivo e più di 30mila persone presenti, ma il traffico è alle stelle

L'iniziativa ha permesso ai cittadini di poter godere a pieno della bella giornata, trascorrendo qualche ora di divertimento e spensieratezza all'aria aperta.

Il Lungomare Fest, prima iniziativa per il 2024 promossa dalla giunta comunale presieduta da Enrico Trantino, nella sua prima edizione è un successo. Il clima estivo, con picchi fino a 28 gradi, ha attirato moltissime persone, oltre trentamila.

Le attività del Lungomare Fest

Lungomare Fest associa eventi sportivi, culturali, ricreativi e di solidarietà alla pedonalizzazione delle vie cittadine fronte mare, da piazza Europa fino a Ognina. Il percorso, lungo circa 1,8 km, esclude l’accesso ai veicoli e permette di trascorrere qualche ora all’aria aperta senza doversi preoccupare del traffico. Numerose le attività proposte, un programma variegato pensato sia per grandi che per piccini.

Moltissimi gli spunti: i mercatini dell’artigianato attirano gli sguardi curiosi, le organizzazioni associative e sportive che hanno animato con propri volontari gli spazi tra le zone verdi e le ampie carreggiate libere da mezzi motorizzati, facendo registrare un record di presenze. Tantissime anche le iniziative culturali del Lungomare Fest, con letture di libri e la presenza dell’Auto books del Comune, una biblioteca su ruote dove si possono scambiare e leggere libri.

Non dimentichiamoci dell’area per i mini-ciclisti con le piccole biciclette su percorso stradale, l‘area fitness, i balli animati con tanti generi di musica swing, ma anche giochi di ruolo da tavolo e sensibilizzazione alla tutela degli animali.

L’ex piazza Nettuno, oggi intitolata a Franco Battiato, attrezzata per attività sportive, giochi per bambini e spazi ricreativi, è stata presa d’assalto, soprattutto dalle famiglie. Insieme alla rinnovata piazza Europa e piazzale Sciascia, anch’esse dotate di attrezzi e giochi per adulti e bambini, diventa uno spazio dove trascorrere il tempo divertendosi.

La chiusura al traffico

Purtroppo ogni cosa positiva ha i suoi lati negativi: la chiusura al traffico alle ore 10 ha creato caos veicolare nelle strade limitrofe, alternative al Lungomare o che arrivano nelle vicinanze, come via Messina, via Alcide de Gasperi, via del Rotolo, via Guerrera, viale Africa, corso Italia. Molti automobilisti sono rimasti bloccati per ore in queste strade.

Probabilmente è necessario apportare qualche piccola modifica, partendo magari dalle indicazioni sui parcheggi o dall’impiego di qualche vigile urbano in più. Poter godere della città a pieno grazie al Lungomare Fest è un’enorme possibilità per tutti, infatti molti cittadini vorrebbero che l’iniziativa fosse programmata per tutte le domeniche.

La giunta comunale ha programmato che si potrà godere del Lungomare Fest per due domeniche al mese in modo alternato, nel periodo che va dal 7 aprile al 9 giugno e dall’8 settembre al 6 ottobre. Prossimo appuntamento domenica 21 aprile.