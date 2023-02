Lutto a Monreale, è morto l’assessore Geppino Pupella

Ingegnere elettronico, è stato consulente per il Comune di Monreale e per la Sispi, partecipata del Comune di Palermo

Monreale a lutto per la morte di Geppino Pupella, assessore ed ex vicesindaco del Comune in provincia di Palermo. Pupella, 75 anni, combatteva con una malattia che non gli ha dato scampo.

Vicesindaco di Monreale nel 1990

Al fianco del sindaco Alberto Arcidiacono, ricopriva le deleghe di Attività produttive, Servizi Idrici e Interventi Manutentivi generali, Verde e Arredo Urbano e Servizi Cimiteriali. Ingegnere elettronico, è stato consulente per il Comune di Monreale e per la Sispi, partecipata del Comune di Palermo. Nel 1990 è stato vicesindaco di Monreale.