Lutto nell’automobilismo siciliano, morto Salvo Manuli: era il “pittore delle corse”

Scorrono le lacrime a Palermo per la morte di Salvo Manuli, ex pilota di automobili e conosciuto come il "pittore delle corse".

Si è spento nelle scorse ore Salvo Manuli, ex pilota negli anni ’70-’80 e successivamente diventato il “pittore delle corse” per la sua passione legata alla pittura e alla raffigurazione delle gare automobilistiche su tele, serigrafie e mezzi da corsa.

Manuli, 70 anni, si è spento stamattina all’alba nella sua Palermo lasciando la moglie Enza e la figlia Elisabetta. Proprio quest’ultima ha voluto ricordare il padre con un post pubblicato su Facebook: “Papi, te ne sei andato via correndo, in velocità come sapevi fare solo tu. Il buio di queste ore si trasformerà in luce attorno a te. Non ho altre parole, spero di trovarle prima o poi”.

Salvo Manuli, il cordoglio social

Numerosi anche i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sempre sui social. “Una bravissima persona, molto intraprendente. Lo ricordo nei passaggi del Giro di Sicilia storico quando passava da Partanna”, commenta Antonino.

“Un Signore, un artista ed un amante incondizionato del nostro sport , sentite condoglianze alla famiglia”, è il pensiero di Gianluca. I funerali di Salo Manuli si svolgeranno domani alle ore 10 nella chiesa di Sant’Ernesto, in via Giovanni Campolo a Palermo.

Fonte foto: Facebook – Salvo Manuli