Lutto nella sanità palermitana, morto il cardiologo Bruno La Menza: oggi i funerali

Il dottor Bruno La Menza si è dovuto arrendere a una brutta malattia. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

Grave lutto nel mondo della sanità palermitana per la scomparsa di Bruno La Menza, 67 anni, noto cardiologo del capoluogo siciliano che si è arreso nelle scorse ore a un brutto male.

La Menza era responsabile della cardiologia della clinica Macchiarella e storico specialista del centro Salus. L’annuncio della morte dello specialista è stato dato nella giornata di mercoledì 27 dicembre dal centro Salus attraverso i propri canali social.

Stamattina l’ultimo saluto

Stamattina, alle ore 11.30 nella Chiesa di San Michele, i funerali del professionista. “In questo momento difficile, ci stringiamo affettuosamente alla famiglia del dottor La Menza. La sua dedizione e professionalità rimarranno per sempre nei nostri cuori”, si legge sulla pagina Facebook del centro.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sul web da parte di amici e conoscenti. “Uno di quei medici bravi (sono rimasti in pochi) che svolgeva il suo lavoro con molta umanità e professionalità”, commenta Adriana.

“È stato un carissimo amico. Per quindici anni abbiamo condiviso impegno e battaglie politiche per una Palermo migliore. Non ci siamo riusciti ma non abbiamo mai rinunciato al sogno. Ciao Bruno”, scrive Renato.

Fonte foto: Facebook – Centro Salus Palermo