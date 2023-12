Lutto nel teatro siciliano, è morto l’attore Sebastiano Lo Monaco

Originario di Floridia, nel Siracusano, per 5 anni (dal 2015 al 2020) è stato il direttore artistico del Teatro Pirandello

Lutto nel teatro siciliano. E’ morto Sebastiano Lo Monaco, 65 anni, attore, regista e drammaturgo. Originario di Floridia, nel Siracusano, per 5 anni (dal 2015 al 2020) è stato il direttore artistico del Teatro Pirandello. In carriera ha interpretato “Così è (se vi pare)”, “Il berretto a sonagli”, “Sei personaggi in cerca d’autore”.

Il cordoglio della Fondazione Teatro Pirandello

“Appresa la notizia della morte di Sebastiano Lo Monaco – si legge in un post sulla pagina social del Teatro Pirandello di Agrigento – , grande attore e regista, cultore e profondo conoscitore delle opere pirandelliane nonché Direttore Artistico del nostro Teatro dal 2015 al 2020, l’intera governance della Fondazione Teatro Pirandello esprime il proprio sentito cordoglio”.

