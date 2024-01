Lutto all’Università di Palermo, è morto il professore Paolo Censi: una vita per la ricerca

Il noto geologo aveva 64 anni. Sabato 13 gennaio i funerali a Palermo.

Lutto nel mondo accademico siciliano: è morto Paolo Censi, noto geologo e professore associato di geochimica del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo.

Morto il professore Paolo Censi

Il professore è deceduto nel pomeriggio dello scorso 11 gennaio, all’età di 64 anni. I funerali si terranno nella giornata di sabato 13 gennaio, alle ore 9.30, nella chiesa della Madonna della Provvidenza (Don Orione) di via Ammiraglio Rizzo.

Pochi giorni fa, il mondo dell’Università in Sicilia aveva subìto un altro lutto: è morto lo stimato professore Giuseppe Amoroso, ex docente della facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo di Messina. Aveva 88 anni ed era esperto di letteratura dell’Ottocento.

Il cordoglio

Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è quello dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia (ORGS), che su Facebook scrive: “È prematuramente scomparso all’età di 64 anni, nel pomeriggio del 11 gennaio, il prof. Paolo Censi, professore associato di geochimica del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo. Il professore Censi aveva iniziato la sua carriera negli anni 1980 presso l’allora Istituto di Mineralogia, Petrografia e Geochimica come tecnico laureato, collaborando con il Prof. Antonio Longinelli, fondatore del laboratorio di geochimica isotopica dell’Università di Palermo”.

“Dagli studi iniziali in campo isotopico, gli interessi scientifici di Paolo Censi si spostarono successivamente verso lo studio del comportamento delle terre rare, argomento di grandissima attualità per l’importanza che questi elementi hanno per l’industria elettronica, che affrontò con grande rigore e competenza, grazie anche alla doppia laurea in geologia e chimica, divenendone uno dei massimi esperti mondiali. Con lui se ne va una persona che ancora tanto avrebbe potuto dare al mondo della ricerca, ed i corridoi degli istituti di via Archirafi sembreranno più vuoti, non vedendolo più passare accompagnato dal suo inseparabile cagnolone Artù”.

