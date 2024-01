Lutto nel mondo accademico siciliano, è morto il professore Giuseppe Amoroso

Una vita per la letteratura e la cultura nella sua Messina: l'ex docente dell'Ateneo della città dello Stretto aveva 88 anni.

Lutto nel mondo dell’università siciliana: è morto lo stimato professore Giuseppe Amoroso, ex docente della facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo di Messina.

Aveva 88 anni.

Chi era il professore Giuseppe Amoroso

Ex professore ordinario della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina, ha collaborato negli anni con numerose testate giornalistiche sia siciliane che nazionali. Era noto in particolare per i suoi approfonditi studi sull’Ottocento, con i quali nel corso della sua lunga e onorata carriera ha fatto innamorare della Letteratura italiana centinaia di studenti.

Tanti gli ex allievi che in queste ore stanno ricordando il professore sui social, ricordando il suo amore sia per la letteratura che per la sua Messina, che non aveva mai voluto lasciare.

Il cordoglio di Unime

Questo il messaggio di cordoglio dell’Ateneo di Messina: “La Rettrice Giovanna Spatari esprime, a nome di tutta la comunità accademica, il cordoglio per la scomparsa del professore Giuseppe Amoroso. Il prof. Amoroso è stato una figura di spicco della critica letteraria italiana, dimostrando grande capacità di analisi soprattutto rispetto ad autori e testi contemporanei. Già professore ordinario nell’ex Facoltà di Lettere e Filosofia del nostro Ateneo, è stato anche collaboratore di prestigiose testate giornalistiche nazionali e regionali”.

Fonte foto: Facebook