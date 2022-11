Maddalena Corvaglia, rottura con la Canalis e ritorno in tv partendo dalla Sicilia

La Corvaglia dovrebbe lavorare in un programma su Italia 1, al fianco di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla

Tutto pronto per il ritorno in televisione dell’ex Velina Maddalena Corvaglia. La showgirl pugliese, 42 anni, dopo la rottura con la collega Elisabetta Canalis, ex Velina anche lei, con la quale ha avuto una amicizia lunga venti anni, si lascia tutto alle spalle (anche il presunto flirt con Paolo Berlusconi) e si prepara a tornare sul piccolo schermo.

Adventure game con Scintilla in Sicilia

La Corvaglia, come svela il settimanale “Oggi”, dovrebbe lavorare in un programma su Italia 1, al fianco di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Il progetto televisivo sarebbe un adventure game della durata di cinque puntate con una surreale vacanza fuori stagione in Sicilia con una serie di prove e un montepremi finale per i vincitori.

Le ultime apparizioni in tv

Nell’estate 2015 la showgirl collabora con il Gruppo Norba e presenta le cinque tappe previste per i concerti della tredicesima edizione del Radionorba Battiti Live. Il 25 marzo 2016 ha partecipato alla seconda puntata della settima edizione di Ciao Darwin come rappresentante della categoria Integratori, in onda su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis. Dal 2016 al 2018 conduce, con Vittorio Brumotti e il Gabibbo, la versione estiva di Paperissima Sprint.

La relazione con Iacchetti e il matrimonio (finito) con Stef Burns

Maddalena dal 2002 al 2007 ha avuto una relazione con Enzo Iacchetti. Il 28 maggio 2011 sposa a Mirandola in Provincia di Modena, lo statunitense Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto una figlia. La testimone di lei è stata Elisabetta Canalis, per la quale sarà a sua volta testimone di nozze nel 2014. Il 19 gennaio 2017 la coppia annuncia la separazione.