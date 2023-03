Madonna di Trevignano che piange: Gisella Cardia, l’ultimo messaggio e il misterioso spot

La veggente siciliana è finita sotto i riflettori della Diocesi per le presunte apparizioni. Ecco cosa non convince

Gisella Cardia è ormai un nome noto sui social, protagonista del caso della Madonna di Trevignano Romano (Roma) che piange sangue una volta al mese. Il comune è ormai preso d’assalto dai pellegrini che si ritrovano nel luogo dove avverrebbe il miracolo e dove Gisella dice adesso di parlare direttamente con la Madonna. Il fenomeno ha creato scalpore tra chi pensa sia tutto vero e chi invece non lo ritiene credibile.

Chi è Gisella Cardia

Gisella Cardia è un’ex imprenditrice di Patti, in provincia di Messina, che per anni ha custodito una madonnina che avrebbe pianto sangue. La donna, 53 anni, è finita sotto i riflettori perché la Diocesi Civita Castellana sta creando una commissione per indagare su quanto succede a Trevignano.

Tutto è iniziato 5 anni fa quando l’ex imprenditrice, al ritorno da Medjugorje, notò che la madonnina in ceramica che aveva con sé lacrimava. Da quel momento disse di avere continue apparizioni della Madonna in un’area di sua proprietà ma tutelata dall’ente parco di Bracciano e Martignano. Quel luogo, dove Gisella Cardia riceverebbe anche dei messaggi dalla Vergine è ormai un luogo di culto, in particolare ogni 3 del mese, giorno in cui l’ex imprenditrice avrebbe le visioni e comunicherebbe con la Madonna.

L’ultimo “messaggio della Madonna” attraverso la voce di Gisella Cardia

Attraverso la voce di Gisella Cardia, la Madonna avrebbe inviato un messaggio alle centinaia di fedeli che si erano riuniti sull’altopiano dove ogni mese avvengono le presunte apparizioni. Ecco le parole pubblicate sul sito lareginadelrosario.org: “Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore. Amati miei, siate vicino ai sacramenti. Figli, seguite il Vangelo e camminate sulla strada della santità, Gesù vi sta accanto quando lo invocate con il cuore. Figli miei, togliete dalle vostre vite i vizi, assieme a tutti i peccati che state commettendo, perché questa non è la strada che porta a Dio. Vorrei ricordare, che sgomitando per essere i primi o essere apprezzati non è la volontà di Dio, ma siate umili e piccoli, solo così potrete entrare nel Regno dei cieli. Figli, vi chiedo di pregare per il Medio Oriente, per l’Italia e per la Francia, pregate per i vostri fratelli perché l’umanità sta andando verso il baratro. Aprite i vostri cuori all’azione dello Spirito Santo. Figli, è iniziata per voi la persecuzione, combatterete tra fratelli, Pietro non riesce a condurre la barca perché il peccato lo circonda ovunque, insieme all’iniquità, per questo Gesù continua a piangere. Ora vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Tante saranno oggi le grazie che scenderanno, testimoniate e benedico anche tutti gli oggetti sacri che portate addosso”.

Apparizioni della Madonna a Trevignano, cosa non convince

Attorno alle apparizioni a Trevignano è nato un vero e proprio business. Ma la cosa che più stupisce è che recentemente in viale Fulvio Testi a Milano è spuntato un cartellone pubblicitario che sponsorizzava la Madonna di Trevignano Romano. Chi lo ha finanziato e con quale scopo?

perché in via Fulvio Testi c'è la pubblicità di una madonna di Trevignano Romano pic.twitter.com/pb1NQA9gAU — LoZenoBruniano (@LoZenoBruniano) February 15, 2023

Il cartellone raffigura la statua della Madonna con dietro un crocifisso e riporta la scritta: “Asciugherò le vostre lacrime”. In basso, invece, il riferimento alla “Madonna di Trevignano Romano (Rm)”.

Quella pubblicità, inoltre, era già presente il 15 febbraio 2023, quando Trevignano Romano era scenario della fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma! 2, con protagonista Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.