Mafia: Anm, “Testimoni Capaci” e “Notte bianca della legalità” in ricordo vittime

L'Anm, insieme al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e alla Corte di Cassazione, indice iniziative per strage di Capaci.

Quarantuno anni dopo la strage di Capaci, l’Associazione nazionale magistrati, in collaborazione con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e la Corte di Cassazione, ha deciso di ricordare le tante vite spezzate in nome della legalità, organizzando due importanti eventi che coinvolgeranno, insieme a magistrati e ad esponenti della società civile, scuole di tutto il territorio nazionale, allo scopo di avvicinare i giovani al mondo della giustizia. Il 24 maggio, a partire dalle 14, presso la scuola del Dap (via di Brava 99, Roma) inizierà la veglia-staffetta “Testimoni Capaci”, che proseguirà ininterrottamente fino alla sera del 26 maggio 2023. Davanti alla teca che conserva la macchina dei magistrati Falcone e Morvillo, si alterneranno un magistrato esperto, un giovane magistrato ed un esponente della società civile dinanzi ad una delegazione di studenti (complessivamente in numero di 1500) di diverse scuole italiane selezionate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le veglie notturne saranno affidate agli scout. Si vuole partire dal ricordo delle vite spezzate a causa del loro impegno nella lotta alla mafia e al terrorismo per arrivare ad affermare i valori di legalità nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Sarà, inoltre, un momento di conoscenza del Dap e del difficile lavoro quotidianamente svolto dai suoi uomini.

Testimoni Capaci: i dettagli delle iniziative

‘Testimoni Capaci’ avrà inizio idealmente il 23 maggio a Palermo, dove una scuola riceverà in consegna l’agenda di Giovanni Falcone e terminerà con la Notte Bianca – Portatori Sani di Legalità, in Corte di Cassazione sabato 27 maggio, quando l’agenda sarà consegnata dall’ultima scuola della staffetta alle Autorità presenti. Parteciperanno 28 giovani magistrati da tutta Italia, che testimonieranno la propria esperienza quotidiana, insieme a 28 magistrati più esperti che narreranno la vita di altrettanti colleghi uccisi da mafie e terrorismo (tra loro autorevoli magistrati che sono stati protagonisti di quegli anni). Interverranno anche personaggi del mondo dello spettacolo e della società civile. I ragazzi e le ragazze illustreranno i loro elaborati e potranno partecipare ai laboratori formativi, coordinati anche da avvocati, su diversi argomenti, come le investigazioni scientifiche (con i Carabinieri del Ris), la ricerca di persone scomparse, la giustizia minorile, la violenza di genere, l’intelligenza artificiale, la ricerca del lavoro, l’immigrazione. Con il patrocinio dalla Rai e la partecipazione dell’attrice Veronica Pivetti, di magistrati di lunghissima esperienza e componenti del Csm oltre che di esponenti dell’Anm. La sera del 24 maggio alle 21, davanti alla teca di Falcone e Morvillo, si terrà una tavola rotonda con i superstiti degli attentati a Rocco Chinnici e Giovanni Falcone. Il giorno dopo alla stessa ora il racconto del magistrato Giuseppe Ayala, Pubblico Ministero del Maxi Processo. Gli incontri serali saranno aperti a tutti i magistrati che vorranno partecipare.

Con il trasferimento dell’agenda di Falcone presso la Corte di Cassazione, la sera del 26 maggio, terminerà la staffetta e prenderà il via la Notte bianca della legalità, alle 12 di sabato 27 maggio, con la proiezione presso il cinema Adriano (piazza Cavour) del film “Mia” di Ivano De Matteo, aperta a studenti e magistrati. A seguire, presso la Corte di Cassazione, la cerimonia di apertura alla quale sono invitati i ministri Giuseppe Valditara e Carlo Nordio. Nel pomeriggio gli studenti saranno coinvolti nei laboratori formativi anche con gli attori del film. Alle 19 ci sarà la premiazione delle 15 opere classificate (canzoni e video musicali) ai primi tre posti delle 5 sezioni del concorso Lex Go, indetto dall’Anm con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La giornata sarà condotta dal giornalista Rai Marco Carrara. In serata, infine, la Notte bianca si chiuderà con un concerto nel cortile della Corte di Cassazione.