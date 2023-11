Mafia, La Porta (Fdi): “Lotta inizi dall’educazione dei giovani”

"Potremo sconfiggere ogni forma di mafia quando non ne sottovaluteremo più l'esistenza e le ramificazioni" dice La Porta.

“Potremo sconfiggere ogni forma di mafia quando, a livello culturale ed educativo, iniziando proprio dai giovani, non ne sottovaluteremo più l’esistenza e le ramificazioni. Come ha efficacemente sottolineato il presidente della Commissione Antimafia Onorevole Chiara Colosimo, nel suo intervento al 33esimo vertice Antimafia della Fondazione Antonino Caponnetto incentrato sulla mafia 4.0, un video su Tik Tok che ironizza sulla figura di un boss, di fatto condiziona i giovani, che tendono così ad una sorta di accettazione e di normalizzazione. La mafia cosiddetta 4.0, attratta dalle criptovalute e dai canali criminali cinesi per gli spostamenti di capitali, crimini che bene conosciamo nel nostro territorio pratese, purtroppo rappresentano la cupa evoluzione contemporanea di un male che è come un cancro, subdolo e silente, ma i cui devastanti effetti, purtroppo, prima o poi, emergeranno. Ecco perché la lotta e il contrasto di questo brutto male, insito in ogni livello del sistema, deve continuare ad essere costante e capillare, mantenendo inalterata la legislazione vigente. Un plauso alla Fondazione Caponnetto che fa parte, da protagonista, di questa battaglia.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Chiara La Porta, presente al 33esimo vertice Antimafia della Fondazione Antonino Caponnetto.

