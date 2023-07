Mafia, La Russa: “Rendiamo omaggio a sacrificio Chinnici, giudice straordinario”

"Il 29 luglio del 1983 venne ucciso dalla Mafia il giudice Rocco Chinnici". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Il 29 luglio del 1983 venne ucciso dalla Mafia il giudice Rocco Chinnici. Assieme a lui morirono i due carabinieri della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta, e anche Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile di via Pipitone Federico in cui il giudice abitava. Chinnici fu un giudice straordinario, lungimirante, il cui impegno contro la mafia rimarrà per sempre un simbolo. Oggi, nel giorno del 40esimo anniversario di quella strage che scosse non solo Palermo ma l’Italia intera, rendiamo omaggio al suo sacrificio”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.