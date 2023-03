Matteo Messina Denaro su Facebook: valanga di profili fake, gruppi e pagine

Il nome del boss è presente sui social con tanti falsi account anche di utenti stranieri. Ma ci sono anche quelli creati dopo l'arresto solo per informare

Già pochi giorni dopo il suo arresto, l’outfit di Matteo Messina Denaro era diventato un costume di Carnevale. Il video su Tiktok del bimbo vestito come il boss nel giorno della cattura aveva suscitato inevitabili polemiche e indignazione, chiaro esempio di come sia diventato un personaggio, non solo in Italia ma anche all’estero.

Messina Denaro su Facebook, ecco i profili fake

Attorno al nome dell’ex latitante ruotano decine di profili su Facebook. Alcuni sono omonimi, sia chiaro, ma molti altri sono dei fake. La maggior parte sono stati creati già prima del 16 gennaio e dentro hanno poco più di qualche vecchio identikit. Altri, invece, sono pieni di post discutibili aggiornati fino ad oggi e con un gran numero di “amici”.

Basta ricercare il nome di Matteo Messina Denaro nella categoria persone per notare che ci sono anche alcuni profili creati all’estero, simili a quelli che in tutto il mondo celebrano le star della musica o del cinema. E accanto ai profili ci sono anche le pagine, alcune create probabilmente solo per dare notizie sul boss dopo la cattura, altre molto datate nel tempo con centinaia di follower. E ancora i gruppi, con pochi iscritti per la verità, alcuni con i meme che impazzano sul web dopo l’arresto, altri invece nati prima della cattura per illustrare le iniziative antimafia.

Messina Denaro, dal Carnevale al film

L’arresto di Messina Denaro ha avuto dei riflessi non soltanto da punto di vista giudiziario. I meme sui social, le maschere a Carnevale che hanno generato polemiche. La vita del boss adesso arriva anche al cinema con la Bamboo Production. La società di Marco Belardi ha infatti acquistato i diritti del libro “U Siccu” di Lirio Abbate (edito da Rizzoli) e ne nascerà una produzione affidata a un importante regista italiano. Mostrando il ruolo che il boss ha avuto nelle gerarchie mafiose, il libro ha spiegato perché la cattura di Matteo Messina Denaro è un momento decisivo nella lotta a Cosa Nostra.