Mafia: sindaco Palermo, “nessuna ombra su mia amministrazione”

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha commentato la decisione dell'ex magistrato Alfredo Morvillo di non partecipare all'evento.

“Rispetto le opinioni di tutti e ognuno è libero di pensare ciò che crede. Io so quello che pensa questa città, so cosa significa fare il sindaco di questa città e so che nessun tipo di ombra grava o può gravare su questa amministrazione”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla , arrivando all’aula bunker di Palermo per la chiusura delle celebrazioni del trentennale delle stragi del ’92, ha commentato la decisione dell’ex magistrato Alfredo Morvillo di non partecipare all’evento.