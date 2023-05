Per il protagonista della pericolosa vicenda solo tanta paura e qualche escoriazione.

Poteva trasformarsi in una strage l’incidente accaduto stamani a Quartu in provincia di Cagliari. Fortunatamente, la perdita di controllo di un bus, causa malore del conducente, non finisce per travolgere pedoni o automobilisti in transito bensì due semafori, letteralmente devastati dal violento impatto.

