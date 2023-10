Malore in centro storico a Noto: turista si accascia e muore

La donna stava passeggiando lungo le strade della città quando avrebbe accusato improvvisamente un malore perdendo i sensi

Una turista ha perso la vita durante il suo soggiorno a Noto, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione la donna stava passeggiando lungo le strade della città quando avrebbe accusato improvvisamente un malore perdendo i sensi.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da parte di alcuni passanti, sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un’autoambulanza per prestare il primo soccorso alla turista. Purtroppo per la donna non c’e’ stao nulla da fare.