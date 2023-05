Malore in crociera: l’aeronautica di Trapani salva uomo di 55 anni

Attimi di tensione a bordo della nave da crociera Europa Palace al largo delle coste di Trapani in Sicilia. Un uomo di 55 anni è stato colto da un improvviso malore. Per queso motivo è stata immediata la richiesta di intervento giunta dal MRSC- Maritime Rescue Sub Center- di Palermo.

Coordinata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), che gestisce da tempo interventi di questo tipo, nella zona di navigazione è stato inviato un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare di Trapani.