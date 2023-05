A bordo nave da crociera accusa malore dopo proposta di nozze: muore 35enne

Un viaggio romantico si trasforma nel peggiore degli incubi

E’ una morte sulla quale si vuole fare luce quella di Silvio Maisti, l’uomo originario di Palestrina che si trovava in crociera nel Mediterraneo insieme alla compagna, dalla quale aveva avuto un figlio nato nel 2022, e ad alcuni parenti. Un’occasione ideale, con tanto di anello, per dichiararsi finalmente alla compagna al fine di diventare marito e moglie. Poi, mentre la nave si trovava in navigazione, nella mattinata del 30 aprile, un malore improvviso mentre era ancora a letto e la necessità di rientrare in porto a Civitavecchia. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte della compagna, che ha allertato il personale di bordo e i vicini di cabina.

La denuncia dei familiari

I familiari di Silvio Maisti hanno lamentato ritardi nei soccorsi, e non escludono azioni legali nei confronti della compagnia di navigazione. In particolare, il suocero Carlo Triolo ha denunciato a lanuovatribuna.org: . «I soccorsi sono stati chiamati subito ma sono arrivati con forte ritardo, quando ormai non c’era più niente da fare. Un volta arrivata la nave al porto le forze dell’ordine italiane sono state fatte salire alle 14.30 solo grazie all’intervento della Farnesina».