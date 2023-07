Paura durante escursione, uomo colto da malore vicino alla Grotta dei Brigghi

Intervengono Soccorso Alpino, Aeronautica e 118 per salvare il malcapitato colto da malore nel Palermitano,

Un escursionista colto da malore ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo: si tratta di un palermitano di 62 anni, che in tarda mattinata si trovava in gita con la figlia e un amico.

Per soccorrere il malcapitato è intervenuto il personale del Soccorso Alpino assieme a un aero-soccorritore dell’Aeronautica.

Malore ad Altavilla Milicia, soccorso escursionista

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malessere mentre si trovava nei pressi della grotta dei Brigghi e sarebbe svenuto. Non è escluso che a causare il malore siano state le temperature elevate registrate nelle scorse ore a Palermo e in tutta la Sicilia.

La figlia del 62enne, naturalmente preoccupata, ha lanciato l’allarme allertando il Soccorso Alpino. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Aeronautica Militare e del 118. Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato infatti un elicottero HH 139B dell’82° centro Csar con due tecnici del SAAS per giungere sul luogo dell’incidente e prestare soccorso all’uomo colto da malore.

Gli operatori hanno trasferito l’uomo – accompagnato dalla figlia – all’ospedale Civico di Palermo per i dovuti accertamenti.

La morte a Mondello

Si è concluso in tragedia, invece, il caso di un altro malore. Una donna di 83 anni è morta nelle scorse ore sulla spiaggia di Mondello (Palermo) dopo essere stata colta da un improvviso malessere mentre trascorreva una giornata al mare.

Immagine di repertorio