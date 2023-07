Ancora una tragedia in spiaggia, malore fatale per un’anziana nelle acque di Mondello

La donna stava trascorrendo una tranquilla giornata al mare nella nota località balneare palermitana. Poi la tragedia. Inutili i soccorsi.

Ennesima tragedia in spiaggia, per la precisione a Mondello (Palermo), dove un’anziana è morta in seguito a un malore fatale mentre faceva il bagno nelle acque antistanti la spiaggia.

La vittima è una donna di 83 anni. Le generalità, al momento, non sono note.

Malore a Mondello, morta anziana

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Pare che la donna sia stata colta da un improvviso malessere mentre trascorreva una tranquilla giornata al mare. A soccorrerla sarebbero stati dei bagnanti, che avrebbero portato la donna a riva cercando di trarla in salvo. Purtroppo, anche con il successivo arrivo degli operatori del 118, per la malcapitata non c’è stato nulla da fare. Il cadavere si troverebbe ancora in spiaggia.

Altri casi negli scorsi giorni

In questo inizio estate, i casi di malore fatale in spiaggia purtroppo sono già stati tanti in Sicilia. Negli scorsi giorni, per esempio, una turista svizzera di 75 anni è morta in seguito a un malessere fatale mentre si trovava nelle acque di Marina di Modica.

Lo scorso 2 luglio a Marina di Priolo, nel Siracusano, la stessa tragica sorte è toccata a un uomo di 54 anni, rumeno residente nella zona. Il malcapitato si sarebbe sentito male dopo essersi tuffato in acqua. Lo scorso giugno è deceduta anche una turista romana 40enne, colpita da un malessere mentre si trovava a Scala dei Turchi ad Agrigento.

