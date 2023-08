Tragedia in autostrada, malore fatale sulla A29: morto 46enne

Malessere improvviso sulla Palermo-Mazara del Vallo: vittima un 46enne.

Ancora una tragedia sull’autostrada A29, poco dopo lo svincolo per Partinico (Palermo), dove un uomo è morto dopo essere stato colpito da un malore improvviso e purtroppo fatale.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 18 agosto 2023, intorno alle 19.30.

Malore fatale sulla A29, un morto a Partinico

L’identità della vittima, al momento, non è ancora nota. Si tratterebbe di un uomo palermitano di 46 anni. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato sarebbe stato colpito da un improvviso malore mentre viaggiava sull’autostrada, nella corsia in direzione Palermo. Il 46enne si sarebbe sentito male mentre si trovava alla guida e avrebbe fermato l’auto in corsia di sorpasso. Purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Sul posto, in seguito alle segnalazioni, sono intervenuti gli agenti della Polstrada, gli operatori dell’Anas e i sanitari del 118.

Lo spaventoso incidente vicino Terrasini

Quella di ieri è stata una giornata intensa sulla A29: oltre al malore fatale, infatti, si è verificato anche un incidente con tre feriti. In base alla prima ricostruzione, un Suv sarebbe rimasto in bilico sul guardrail dopo l’impatto con un’altra auto nell’area tra Cinisi e Terrasini (PA). Tre i feriti, a quanto pare fortunatamente non in gravi condizioni.

