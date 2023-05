Malore improvviso: donna 55enne muore tra le braccia del figlio

In salute e praticante sport, la sua scomparsa ha scioccato la comunità cittadina dove viveva.

Francesca Rettore aveva 55 anni, era una donna in salute e praticava sport regolarmente. Motivo per cui, la sua morte ha letteralmente sconvolto la comunità cittadina di Monselice della zona del padovano. “Siamo tutti senza parole” spiega Enrico, il fratello. Madre di due figli la donna è stata colta da infarto sabato pomeriggio mentre si trovava a casa. E’ stato il figlio maggiore, che si trovava con lei al momento del malore a precipitarsi per prestarle i primi soccorsi. Nulla da fare per lei, neanche al sopraggiungere del medico dalla vicina Schiavonia.

Figura nota a Monselice

Da quanto si apprende, nel corso degli anni Francesca si era affermata nel suo lavoro di impiegata commerciale e, dopo una lunga esperienza in un’azienda di Mestrino, si era recentemente spostata per ricoprire una posizione di maggiore responsabilità e trovare nuovi stimoli professionali. A Monselice molti la conoscevano per essere stata la moglie di Renzo Biasiato, primario del reparto di chirurgia generale a Monselice dal 1986 al 2004, nonché professore di chirurgia d’urgenza all’Università di Padova.