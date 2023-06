Malore improvviso, Simona Amorello muore a 29 anni: aveva origini siciliane

Simona Amorello era originaria di Partinico, in provincia di Palermo, e abitava nel Lazio. Numerosi i messaggi di cordoglio.

Era siciliana Simona Amorello, 29 anni, la donna deceduta nelle scorse ore a Monterotondo, in provincia di Roma, a causa di un aneurisma che non le ha dato scampo.

La ragazza era originaria di Partinico, in provincia di Palermo, e ricopriva la carica di consigliere comunale e vice presidente del Consiglio del Comune romano. Ad annunciare la triste notizia è stato il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Morte Simona Amorello, il sindaco: “Sono sconvolto”

“Sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita, a Paolo per la scomparsa di Simona Amorello, amica, consigliera comunale e vice presidente del Consiglio Comunale”, scrive il sindaco.

“È un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le Istituzioni di Monterotondo. Dire che Simona mancherà a tutte e a tutti noi è banale e non rende minimamente l’idea di quanto sia sconvolgente l’addio che sono, che siamo costretti a darle… un abbraccio commosso ai suoi cari e un bacio al cielo”, ha concluso il primo cittadino.

“Mancheranno le risate e la sua dolcezza”

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sotto il post del sindaco. “Grazie delle belle parole Riccardo… io ancora non me ne capacito, mi mancheranno tanto le sue risate e la sua dolcezza”, scrive Pina.

“Una notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto ricevere. Che la terra possa esserle lieve.”, Commenta Maria Ida. “Una donna solare, sincera ed entusiasta. Tutte le volte che l’incontravo si parlava di musica e dei concerti che avremmo potuto organizzare insieme. Una perdita dolorosa e inaccettabile”, la ricorda Sasà.

Fonte foto: Facebook