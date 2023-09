Shock al lungomare, malore improvviso e fatale: morto bodybuilder Andrea Tedeschi

Inutili tutti i tentativi di soccorso per il bodybuilder 56enne, originario di Trieste ma da anni residente in Sicilia.

Un malore improvviso sul lungomare di Cefalù, in provincia di Palermo: così è morto Andrea Tedeschi, noto bodybuilder noto con il soprannome di “Bulldozer”.

Aveva 56 anni ed era originario di Trieste, ma da anni viveva in Sicilia.

Malore improvviso su lungomare di Cefalù, morto bodybuilder Andrea Tedeschi

Secondo una prima ricostruzione, il 56enne si sarebbe sentito male mentre passeggiava sul lungomare di Cefalù lo scorso sabato sera e si sarebbe accasciato a terra. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso e la corsa all’ospedale Giglio dopo l’intervento del 118.

In passato era stato campione di bodybuilding e aveva lavorato anche come personal trainer. I funerali si svolgeranno domani, martedì 19 settembre.

Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social da amici, parenti e conoscenti. L’amico Salvo, per esempio, scrive: “Andrea Tedeschi, per me non eri un amico ma un membro della mia famiglia Big, rimarrai sempre nel mio cuore. Già mi manchi un botto”.

Fonte foto: profilo Facebook