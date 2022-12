Colto da malore mentre era in bici, muore a 55 anni Massimo Morabito

Messinese di origine ma da anni residente a Palermo, era appassionato di ciclismo ma anche di musica. Suonava la batteria in un gruppo

Colto da un malore mentre era in bici. E’ morto così ieri pomeriggio un uomo di 55 anni, Massimo Morabito mentre, insieme agli amici si stava allenando sulle montagne di Capaci, in contrada Zarcata. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

A stroncare il 55enne probabilmente un infarto. Messinese di origine, ma da una vita a Palermo, Morabito era un impiegato. La bici era la sua passione insieme ai viaggi e la musica. Suonava infatti la batteria nel gruppo etno rock Kuccecce. Anche per questo era abbastanza conosciuto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio su facebook. “Oggi è morto Massimo Morabito. Se n’è andato – scrive Giovanni Diotallevi – mentre si allenava in mountain bike…la sua passione insieme ai viaggi, la musica e l’amore per la vita. Ne abbiamo fatte tante insieme…e avevamo ancora tante cose da fare. Tra le tante persone che ho conosciuto, Massimo é stato tra i miei amici più cari e affettuosi…mi ha protetto dalle cose della vita con la sua avvedutezza e il suo intuito. Ha vissuto alla grande. Un abbraccio grande Max”. E ancora, una collega, Maria Anastasi scrive: “Addio caro collega! Buon ultimo viaggio! Che la terra ti sia lieve!mi mancherà il tuo ticchettio da batterista sulla scrivania e mi mancheranno i racconti dei tuoi viaggi”. Giuseppe Morabito scrive: “Con la tua bici hai raggiunto l’ultima meta lasciando un vuoto incolmabile”