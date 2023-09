Il malore improvviso e l’intervento degli “angeli in divisa”: uomo salvato dai carabinieri

Una brutta storia a lieto fine nel Palermitano grazie all'intervento dei carabinieri.

Un uomo colto da malore viene soccorso e salvato dai carabinieri: è accaduto a Pioppo, frazione del Comune di Monreale, in provincia di Palermo.

Un lieto fine ancora una volta garantito dagli “eroi” in divisa, in azione contro il crimine ma anche a sostegno e supporto dei cittadini in difficoltà.

Malore a Monreale, uomo salvato dai carabinieri

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il malcapitato – un uomo di 60 anni – si sarebbe sentito male e, trovandosi da solo, avrebbe deciso di uscire in strada e chiedere aiuto e si sarebbe accasciato sul marciapiedi. Fortunatamente in zona si trovavano due carabinieri della stazione di Pioppo. Notando l’uomo in difficoltà, i militari lo hanno aiutato e accompagnato al Pronto Soccorso più vicino per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente sembra che il 60enne non sia in pericolo di vita e questo anche grazie all’intervento tempestivo dei militari.

Immagine di repertorio