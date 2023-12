Il malore improvviso e la tragedia, Riccardo muore a 33 anni: lutto a Marsala

Da tempo il giovane viveva a Milano, ma era siciliano d'origine. Città di Marsala sconvolta per la morte prematura.

Marsala (TP) a lutto per la morte di Riccardo Castaldi, un giovane di 33 anni che viveva da qualche tempo a Milano assieme alla sua famiglia.

Lascia la moglie e dei figli piccoli. Solo poche ore fa, sempre la città di Marsala ha dovuto affrontare un altro lutto: è morto, a quanto pare sempre per un malore, Riccardo Masselli, dipendente di Formula Ambiente, molto conosciuto soprattutto nel centro storico cittadino.

Marsala a lutto per la morte di Riccardo Castaldi

Il giovane, sposato e residente a Milano, aveva lasciato la Sicilia per avere un futuro migliore in termini lavorativi ed era un dipendente dell’Atm, l’azienda di trasporti urbani milanesi. Purtroppo un malore improvviso non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio

La morte improvvisa di Riccardo ha sconvolto amici e parenti, nonché tutta la comunità della città d’origine del 33enne. Sui social, sono numerosissimi i messaggi di cordoglio per il giovane.

Ezio, per esempio, scrive: “Riccardo Castaldi mio, quanti ricordi! Che notizie assurde… non si può morire a 33 anni… che la terra ti sia lieve. Persona buona di gran cuore. Ciao amico mio”. Simile l’ultimo saluto dell’ex insegnante Caterina, che scrive: “Non so cosa sia successo, ma so che non ci sei più e che il mondo, il mio mondo, è più povero e triste. Sei stato uno degli studenti che ho più apprezzato, soprattutto per la tua sensibilità, educazione e stile: sempre buono con tutti, anche con quelli che a volte ,con te, buoni non erano. Ti porterò sempre nel cuore”.

