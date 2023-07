Malore mentre è in vacanza in Sicilia, Antonio Pezuol muore a soli 54 anni

Il 54enne Antonio Pezuol è morto mentre stava trascorrendo dei giorni di vacanza in Sicilia insieme alla famiglia.

Un uomo di 54 anni, Antonio Pezuol, è morto mentre stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia con la famiglia. La vittima, originaria di Venezia, lavorava per Venis, azienda di servizi ICT e l’operatore locale di comunicazioni elettroniche del Comune di Venezia.

In base alla ricostruzione dei fatti, Pezuol avrebbe accusato un malore rivelatosi successivamente fatale.

“Perdiamo professionista e amico”

“Un malore improvviso ci ha portato via, troppo presto, il nostro collega Antonio Pezuol, per tutti noi Tony”, si legge in una nota pubblicata nelle scorse ore da Venis.

“L’azienda perde una colonna portante, presente dalla fondazione di Venis era una garanzia per tutti noi e per i nostri utenti, noi perdiamo un grande professionista appassionato del proprio lavoro e soprattutto un amico. Siamo vicini alla famiglia”, conclude l’azienda.