Maltempo a Mineo, il sindaco: “Situazione preoccupante”. Crolla parte del cimitero

Il maltempo che sta flagellando la Sicilia continua a creare criticità soprattutto sul versante nord-orientale dell’Isola. A Mineo, in provincia di Catania, alcuni smottamenti hanno colpito il cimitero con il crollo di un muro di cinta che ha provocato la caduta di alcuni loculi.

Il sindaco Mistretta: “Questione che attenzioneremo in un secondo momento”

“Al momento non possiamo preoccuparci di questo – ha detto il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta – . E’ una questione morale e sociale che attenzioneremo doverosamente in un secondo momento. Per ora abbiamo decine e decine di famiglie isolate e malati a cui stiamo prestando soccorso”.

Chiuse due strade provinciali, paese isolato

“La situazione a Mineo e’ preoccupante – sottolinea il sindaco – . Abbiamo il paese isolato con le due strade provinciali chiuse la 31 e l’86. Con mezzo del Comune abbiamo liberato parte della carreggiata per consentire il passaggio alle ambulanze per le persone che devono recarsi in ospedale. Ci sono continui smottamenti e frane, alberi caduti e linee elettriche tranciate”. Nel centro del catanese duramente colpito dal maltempo, come confermato dal primo cittadino all’AdnKronos, “sono decine e decine le famiglie rimaste isolate. Abbiamo avvisato la Protezione civile regionale ma al momento stiamo operando con il personale del Comune e i volontari con mezzi del Comune e personali. Siamo in attesa dei rinforzi”.