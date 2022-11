Maltempo in Sicilia, forti venti, temporali e mareggiate: disagi sull’isola

Critica la situazione delle Isole Eolie, isolate per il maltempo delle ultime ore: gli aggiornamenti. Allerta gialla in tutta la Sicilia.

Continua il maltempo in Sicilia: si prevedono temporali e venti forti in diverse parti dell’isola e per tutte le province rimane in vigore l’allerta gialla.

La situazione peggiore nelle Isole Eolie, che rimangono senza collegamenti. Nel frattempo, non è solo la Sicilia a subire le conseguenze della perturbazione che in queste ore sta colpendo buona parte del Paese: secondo Coldiretti, con i recenti temporali nell’ultima settimana si sarebbero registrati ben 42 eventi estremi lungo la Penisola. E i vigili del fuoco, solo per il maltempo, avrebbero portato a termine ben 2.500 interventi in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Una cifra record, che preoccupa gli esperti e fa riflettere sulle conseguenze del lungo periodo di siccità che ha interessato negli ultimi mesi tutta l’Italia.

Maltempo in Sicilia, allerta gialla e Isole Eolie senza collegamenti

In Sicilia, come già annunciato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idrico, è in vigore l’allerta gialla per condizioni meteo avverse. In particolare, per il 23 novembre, “persistono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta, forti mareggiate su tutte le coste esposte”.

Tra le zone più colpite ci sono le isole minori. In particolare, nelle Isole Eolie risulta ancora in vigore il blocco dei collegamenti marittimi. Alicudi, Filicudi e Ginostra sono isolate ormai da 4 giorni e i disagi si fanno sempre più preoccupanti per la comunità.

Problemi per il maltempo anche a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la Protezione Civile ha invitato la popolazione a “prestare attenzione sul lungomare di Spinesante per presenza di detriti lungo la carreggiata per mareggiata in corso”.

Una forte mareggiata ha interessato nelle scorse ore anche Capo d’Orlando. Le autorità avrebbero deciso di chiudere – a scopo precauzionale – un tratto del Lungomare. Gli interventi in Sicilia dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore sono stati circa 200.

Fonte immagine: Facebook – Protezione Civile Barcellona