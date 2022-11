Maltempo, allerta gialla per piogge e temporali in Sicilia: ecco le province interessate

Il rischio di temporali è previsto anche per le aree che comprendono la provincia di Messina, Catania, Enna, Caltanissetta e Agrigento

Prevista nuova allerta gialla su alcune zone dell’Isola. Secondo quanto riportato dall’avviso diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per la Regione Siciliana, l’allerta gialla per temporali della giornata di oggi, 16 novembre 2022, riguarderà prevalentemente l’area occidentale dell’Isola. Infatti, si segnala la possibilità che si scatenino forti temporali sulle aree che ricoprono le province di Palermo, Trapani e parte della provincia occidentale di Agrigento e di Messina.

Tuttavia, stando alle previsioni per oggi della Protezione Civile, il rischio di temporali è previsto anche per le aree che comprendono la provincia di Messina, Catania, Enna, Caltanissetta e Agrigento. In questo caso, non si segnala l’allerta gialla, ma si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione nel caso i temporali e le piogge previste in queste zone dovessero peggiorare.