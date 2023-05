Maltempo, è ancora allerta meteo in Sicilia: previsti nuovi temporali

Gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo per la Sicilia: rimane in allerta arancione la provincia di Trapani. Scuole chiuse, ecco dove.

Diramata nuova allerta meteo per la giornata di martedì 16 maggio 2023: il maltempo continuerà a interessare la Sicilia, soprattutto la sezione occidentale.

Nel frattempo, Protezione civile e autorità continuano a prestare particolare attenzione alle zone a rischio nelle aree “tormentate” in queste ore da piogge e temporali. Fino alla mezzanotte del 15 maggio rimarrà in vigore l’allerta meteo rossa e arancione per le province di Trapani, Palermo e Agrigento. Nelle scorse ore si sono registrati diversi problemi a viabilità e trasporti, in particolare sono stati soppressi o riprogrammati treni e alcuni aerei sono stati dirottati per garantire l’atterraggio in sicurezza.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e per la giornata di martedì 16 maggio.

Allerta meteo in Sicilia anche il 16 maggio per maltempo

La brutta notizia è che il maltempo continuerà ancora per qualche giorno in Sicilia, anche se il ritorno del bel tempo è atteso già nel corso di questa settimana.

L’ultimo bollettino per il rischio idrico e idrogeologico della Protezione civile della Regione Civile annuncia per la giornata del 16 maggio una nuova allerta meteo, arancione in provincia di Trapani (la più colpita dalle piogge) e gialla nel resto dell’isola. Attesi anche venti forti e moderati, si raccomanda quindi prudenza in zona costiera e nelle aree a rischio.

Regolari, invece, le temperature, con massime che potranno superare i 20 gradi tra Catania e Siracusa.

Scuole chiuse per maltempo?

Iniziano ad arrivare le prime informazioni sui provvedimenti dopo l’allerta meteo diramata per martedì 16 maggio. A Gela (Caltanissetta) le scuole rimarranno chiuse anche il 16 maggio.

Al momento non risultano altre ordinanze per la chiusura delle scuole, ma i canali istituzionali dei Comuni sono in costante aggiornamento.

IN AGGIORNAMENTO

Immagine di repertorio