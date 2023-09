Maltempo, ancora allerta gialla in Sicilia: le previsioni

Dopo le pioggie di quest'oggi, il maltempo dovrebbe continuare a interessare parte della Sicilia anche nella giornata di domani

Dopo il maltempo che ha colpito la Sicilia orientale nella giornata di oggi, la pioggia dovrebbe continuare a interessare parte dell’isola anche nella giornata di domani 9 settembre.

In Sicilia, infatti, la pressione atmosferica dovrebbe continuare a salire, causando una graduale diminuzione della copertura nuvolosa fino a portare a cieli parzialmente nuvolosi in serata.

La Protezione civile siciliana ha diramato l’allerta gialla per rischio meteo–idrogeologico e idraulico per tutte le province fatta eccezione per Palermo, Trapani e Agrigento.

Le temperature minime e massime per ogni provincia

Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 22 °C – 26 °C, a Trapani 21 °C – 30 °C, a Palermo 24 °C – 29 °C, a Siracusa 21 °C – 29 °C e a Messina 22 °C – 28 °C. Seguono Ragusa con 18 °C – 24 °C, Agrigento con 20 °C – 29 °C, Enna con 16 °C – 23 °C e Caltanissetta con 19 °C – 27 °C.