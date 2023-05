Maltempo in Emilia, altro dramma sfiorato, precipita elicottero: quattro feriti

Due di loro versano in gravi condizioni.

Piove sul bagnato in tutti i sensi in Emilia Romagna, dove stamani, nel corso di un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo, un elicottero è precipitato questa mattina a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna.

A restare miracolosamente illese, seppur ferite, quattro persone che erano a bordo. Due di loro purtroppo versano in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo, che sarebbe un mezzo privato della ditta ‘EliOssola’, avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Tutti coscienti

Estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, i 4 malcapitati, tutti coscienti, sono stati trasportati in ospedale dove gli sono stati riscontrati vari traumi. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, Due al Bufalini di Cesena con eliambulanza del 118. L’ultima persona, la meno grave, a Ravenna in ambulanza.