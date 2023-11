VIDEO | Maltempo in Russia, vento forte e onde altissime: le spettacolari immagini della tempesta

Oltre 500mila persone sono rimaste senza corrente elettrica per i numerosi guasti. Numerose le case allagate e inagibili

Il maltempo sta imperversando in Russia e in particolare nella zona meridionale del Paese, in Crimea. Violentissime e altissime onde si sono abbattute sulle costa, sospinte dal fortissimo vento che ha creato danni in alcuni comuni.

Oltre 500mila persone senza corrente elettrica

A causa delle pessime condizioni meteo si sono registrati disagi alla popolazione, in particolare oltre 500mila persone sono rimaste senza corrente elettrica per i numerosi guasti. Numerose le case allagate e inagibili.

Crollata una casa

La furia della tempesta ha messo a dura prova la satbilità di alcuni edifici. A Loo, nella provincia di Sochi, un’abitazione è crollata e i residenti sono stati evacuati.

video e foto da X

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI