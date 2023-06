Maltempo, tempeste in Gb: inondazioni e disagi per i viaggiatori

I fulmini hanno ritardato di 30 minuti la parata del Manchester City per celebrare la vittoria del Treble

Violenti temporali hanno portato piogge torrenziali e inondazioni in alcune parti del Regno Unito. Le auto sono state viste solcare profonde pozzanghere dopo un improvviso acquazzone nel nord-ovest di Londra. La compagnia aerea Easyjet ha dichiarato che alcuni voli in partenza dall’aeroporto di Gatwick sono stati bloccati dopo che i temporali hanno “causato ritardi nel controllo del traffico aereo”.

I fulmini hanno ritardato di 30 minuti la parata del Manchester City per celebrare la vittoria del Treble (Champions League, Premier League e Fa Cup). Martedì sono in vigore due avvisi di tempesta per l’Irlanda del Nord e la Scozia. L’allerta gialla, che significa che le tempeste potrebbero portare qualche disagio, coprirà gran parte dell’Irlanda del Nord e un’area occidentale della Scozia dalle 13 alle 22 ora italiana.

Oggi il tempo sarà comunque migliore, anche se nel pomeriggio potrebbero verificarsi alcuni rovesci isolati e nuvole, soprattutto nelle aree occidentali. Nel corso della settimana, le temperature dovrebbero essere meno umide.