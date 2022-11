Maltratta la convivente da 14 anni, arrestato

I carabinieri della Stazione di Crotone Principale hanno arrestato in flagranza di reato un 56enne per maltrattamenti in famiglia. In particolare, proprio mentre i militari stavano raccogliendo presso il Comando una querela da parte della convivente 47enne, arrivata poco prima in caserma insieme al figlio 13enne, è giunto a bordo della propria autovettura il 56enne.

Dopo aver fatto ingresso nella sala d’attesa della Stazione Carabinieri e in probabile alterazione psico-fisica, l’uomo ha iniziato a inveire nei confronti della donna e a minacciarla anche di morte, tanto da render necessario l’intervento dei militari che lo hanno sottoposto a un test con l’etilometro, che ha dato esito positivo con dei valori doppi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore. Le ulteriori verifiche investigative hanno permesso di acclarare che la donna era vittima di vessazioni, perlopiù psicologiche, già da 14 anni.

Il 56enne è stato così tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e contestualmente deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per guida in stato di ebbrezza alcolica, venendo tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, dove si trova detenuto in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.